Кубок Африки: тренеру сборной угрожают смертью из-за заявки на турнир
Возглавляющий национальную команду Сьерра-Леоне Джон Кейстер получил неприятности еще до старта турнира.
За день до объявления заявки на Кубок Африки, который состоится в Камеруне, 51-летний тренер получил сообщение с угрозой убийства. Джон Кейстер заявил об этом в полицию, сообщает BBC.
Шевченко может возглавить сборную Польши – украинца хотят забрать из Италии и уже нравятся дуэль с Россией
По словам наставника Сьерра-Леоне, впервые с 1996 года выведшего команду на Кубок Африки, от него требовали не брать некоторых игроков на турнир.
"Досадно, что дело доходит до таких вещей, когда тебя угрожают убить. В какой сфере бы ты ни работал, такого никто не заслуживает. Тем более, что команда прошла такой путь к этому турниру", – заявил Кейстер.
Кубок Африканских наций-2022 стартует 9 января, а финал запланирован на 6 февраля. Соперниками Сьерра-Леоне в группе E станут Алжир, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.
Договірняки Зоніна: радів нічиїй з аутсайдером, мовчки спостерігав за поверненням боргу для Динамо Лобановського