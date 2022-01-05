За день до объявления заявки на Кубок Африки, который состоится в Камеруне, 51-летний тренер получил сообщение с угрозой убийства. Джон Кейстер заявил об этом в полицию, сообщает BBC.

Шевченко может возглавить сборную Польши – украинца хотят забрать из Италии и уже нравятся дуэль с Россией

По словам наставника Сьерра-Леоне, впервые с 1996 года выведшего команду на Кубок Африки, от него требовали не брать некоторых игроков на турнир.

"Досадно, что дело доходит до таких вещей, когда тебя угрожают убить. В какой сфере бы ты ни работал, такого никто не заслуживает. Тем более, что команда прошла такой путь к этому турниру", – заявил Кейстер.

Кубок Африканских наций-2022 стартует 9 января, а финал запланирован на 6 февраля. Соперниками Сьерра-Леоне в группе E станут Алжир, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Договірняки Зоніна: радів нічиїй з аутсайдером, мовчки спостерігав за поверненням боргу для Динамо Лобановського