Колишній тренер збірної України може не затриматися в Дженоа, наставником якої працює менше двох місяців.

Польський футбольний союз (PZPN) продовжує шукати нового тренера збірної, ім'я якого планують назвати 19 січня. Цезари Кулеша – очільник організації – роздумує над кандидатурою Андрія Шевченка. Про це повідомляє Przegląd Sportowy.

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Видання запевняє, що бос польського футболу налаштований дуже рішуче. Якщо будуть бодай якісь шанси на успішне завершення перемовин, то Кулеша готовий навіть почекати до завершення сезону, а у березневому плей-офф проти Росії "Кадрою" керуватиме хтось інший. Втім, польська преса вже смакує потенційне протистояння Шевченка з Росією в Лужниках. Постать української легенди явно додала б напруги півфіналу плей-офф.

Втім, призначенню українця є серйозна перешкода – контракт 45-річного фахівця з Дженоа. Шевченко очолив "грифонів" у листопаді, уклавши угоду до літа 2024 року, але стартував не надто вдало – лише дві нічиї в Серії А та місце в зоні вильоту. Не виключено, що поляки спробують домовитися з власниками Дженоа про виплату компенсації за екс-тренера збірної України. В будь-якому разі, до цього питання готові повернутися влітку.

Нагадаємо, Польща несподівано залишилася без наставника після відходу Паулу Соузи у бразильський Фламенго. Серед претендентів на цю посаду раніше називали Фабіо Каннаваро і Андреа Пірло.

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