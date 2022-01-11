Кубок африканських націй, 1-й тур

Група Е

Алжир – Сьєрра-Леоне – 0:0

Алжир вважають одним із фаворитів на звитягу в Кубку Африки, а тому зустріч зі Сьєрра-Леоне не мала стати проблемою. На поєдинок Марез і Ко приїхали автобусом, а юні вболівальники у Дуалі, місті в Камеруні, шалено зустріли зірку Манчестер Сіті.

School children going crazy as Algeria arrived for their game this afternoon in Douala.



Kids wanted to see Rihad Mahrez badly..



#AFCON2021

pic.twitter.com/UcEsOFTEdV — George Addo Jnr (@addojunr) January 11, 2022

Та це не допомогло. Перший тайм Сьєрра-Леоне, який вперше з 1996 року вийшов на Кубок Африки, сенсаційно може записати собі в актив. Вони переважали алжирців за ударами й виглядали солідно.

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По перерві ситуація все ж змінилась. Підопічні Джамеля Бельмаді помчали вперед і переграли слабшого візаві у всьому. Попри це, їм так і не вдалось забити, а тому рахунок на табло після фінального свистка був 0:0. Команди забирають по одному заліковому балу, але Алжир точно розраховував на більше.

Іншими командами квартету Е є Кот-д'Івуар та Екваторіальна Гвінея. Вони зустрінуться між собою завтра, 12 січня, о 21:00.

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