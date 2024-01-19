Кубок Африки: Мане і Ко оформили путівку в плей-офф, принизивши Камерун – зірка Манчестер Юнайтед пропустив тричі
Сенегал здобув перемогу над Камеруном у другому турі Кубка африканських націй. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".
КАН, 2-й тур
Група C
Сенегал – Камерун – 3:1
Голи: Сарр, 16, Діалло, 71, Мане 90+5 – Кастеллетто, 83
У другому турі групи C між собою зіграли одні з фаворитів турніру. Гра не порадувала великою кількістю моментів, але їх було достатньо, що команди забили на двох чотири голи.
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Сенегал вже на 16 хвилині вийшов вперед, завдяки голу Сарра. Підопічні Сіссе намагалися не дозволити Камеруну створювати небезпеку у своїх воріт і це вдавалося. По перерві команди не відійшли від сценарію першого тайму. Сенегал створив лише два моменти й обидва перетворилися на голи. М'яч престижу забив за Камерун Кастеллетто. Варто зауважити, що голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана вперше з'явився в старті на КАН і одразу пропустив три голи.
Сенегал має шість балів і вже оформив свій вихід в плей-офф. Камерун набрав лише одне очко. Пізніше в цій групі відбудеться ще один матч – Гвінея зіграє проти Гамбії.
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