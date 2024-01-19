Сенегал одержал победу над Камеруном во втором туре Кубка африканских наций. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

КАН, 2-й тур

Группа C

Сенегал – Камерун – 3:1

Голы: Сарр, 16, Диалло, 71, Мане 90+5 – Кастеллетто, 83

Во втором туре группы C между собой сыграли одни из фаворитов турнира. Игра не порадовала большим количеством моментов, но их было достаточно, что команды забили на двоих четыре гола.

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Сенегал уже на 16 минуте вышел вперед, благодаря голу Сарра. Подопечные Сиссе старались не позволить Камеруну создавать опасность у своих ворот и это удавалось. После перерыва команды не отошли от сценария первого тайма. Сенегал создал лишь два момента и оба превратились в голы. Мяч престижа забил за Камерун Кастеллетто. Стоит заметить, что голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана впервые появился в старте на КАН и сразу пропустил три гола.

Сенегал имеет шесть баллов и уже оформил свой выход в плей-офф. Камерун набрал лишь одно очко. Позже в этой группе состоится еще один матч – Гвинея сыграет против Гамбии.

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