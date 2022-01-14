Завершився черговий ігровий день у Кубку Африки. Читайте звіт зустрічі Габон – Гана на Футбол 24.

Кубок Африки, груповий етап

Група C

Габон – Гана – 1:1

Голи: Алевіна, 88 – Аю, 18

Обамеянг має проблеми із серцем – форвард Арсенал пропустив матч Кубка Африки

Гана вважалась фаворитом поєдинку проти Габону, але самовпевненість номінальних гостей зіграла з ними злий жарт.

Футболісти Гани зуміли відзначитись швидким голом, після чого ініціатива у грі перейшла до господарів. Попри численні атаки вирівняти становище габонцям вдалось лише на 88-й хвилині. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Габон втримав другу сходинку квартету С, відстаючи лише на два очки від збірної Марокко. Гана – третя.

Кубок Африки перетворили у вселенське зло – Європа має проявити грам поваги, а Україна може підтримати хлопців Вернидуба