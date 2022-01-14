Завершился очередной игровой день в Кубке Африки. Читайте отчет встречи Габон – Гана на Футбол 24.

Кубок Африки, групповой этап

Группа C

Габон – Гана – 1:1

Голы: Алевина, 88 – Аю, 18

У Обамеянга проблемы с сердцем – форвард Арсенала пропустил матч Кубка Африки

Гана считалась фаворитом поединка против Габона, но самоуверенность номинальных гостей сыграла с ними злую шутку.

Футболисты Ганы сумели отличиться скорым голом, после чего инициатива в игре перешла к хозяевам. Несмотря на многочисленные атаки, выровнять положение габонцам удалось лишь на 88-й минуте. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Габон удержал второе место квартета С, отставая всего на два очка от сборной Марокко. Гана – третья.

Кубок Африки превратили во вселенское зло – Европа должна проявить уважение, а Украина может поддержать ребят Вернидуба