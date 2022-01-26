Нетипова ситуація трапилась зі збірною Гвінеї після вильоту з Кубку африканських націй на стадії 1/8 фіналу.

Гвінейська національна команда достроково припинила виступи на Кубку Африки. Тимчасового президента і полковника Мамаді Думбуя це сильно обурило, адже перед стартом змагань він вимагав, щоб збірна перемогла на турнірі.

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Як інформує журналіст Саддік Адамс, військовий лідер все ж пробачив підопічним Канфури Бангури виліт зі змагань, а його ультиматум про звитягу мав мотиваційний характер. Втім, збірній Гвінеї доведеться повернути у казну частину коштів, які держава витратила на спонсорування задля участі в змаганнях.

Нагадаємо, команда зі Західної Африки на КАН фінішувала другою у квартеті з Сенегалом, Малаві та Зімбабве, але в 1/8 фіналу мінімально поступилась Гамбії (0:1).

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