Ето'О офіційно став президентом Федерації футболу Камеруну
Колишній нападник Барселони, Інтера та інших клубів Самюель Ето'О розвиватиме футбол на своїй батьківщині.
Сьогодні відбулися вибори президента Федерації футболу Камеруну. Спочатку було сім кандидатів, але п'ятеро відмовилися брати участь у голосуванні в день виборів, повідомляє ВВС.
ЧС-2022: ФІФА відхилила протести двох африканських збірних щодо зухвалих "крадіжок"
Конкурентом Ето'О був віце-президент Африканської конфедерації Сейду Мбомбо Нджой. Зрештою, Самюель набрав на 12 голосів більше (43 проти 31) і наступні чотири роки керуватиме футболом Камеруну. Однією з його передвиборчих обіцянок було побудувати 10 стадіонів.
"Ми маємо поставити футболістів у центр нашої політики, наша ціль – гарантувати, щоб вони заробляли на гідне життя", – заявив Ето'О.