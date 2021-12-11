Колишній нападник Барселони, Інтера та інших клубів Самюель Ето'О розвиватиме футбол на своїй батьківщині.

Сьогодні відбулися вибори президента Федерації футболу Камеруну. Спочатку було сім кандидатів, але п'ятеро відмовилися брати участь у голосуванні в день виборів, повідомляє ВВС.

ЧС-2022: ФІФА відхилила протести двох африканських збірних щодо зухвалих "крадіжок"

Конкурентом Ето'О був віце-президент Африканської конфедерації Сейду Мбомбо Нджой. Зрештою, Самюель набрав на 12 голосів більше (43 проти 31) і наступні чотири роки керуватиме футболом Камеруну. Однією з його передвиборчих обіцянок було побудувати 10 стадіонів.

"Ми маємо поставити футболістів у центр нашої політики, наша ціль – гарантувати, щоб вони заробляли на гідне життя", – заявив Ето'О.