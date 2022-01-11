"Якщо брати до уваги ситуації з їхніми контрактами та їхній рівень, то зараз це найцікавіші гравці на ринку.

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Реал завжди бореться за найкращих гравців, і вони обидва – у цій категорії. Але я не можу сказати, чим усе закінчиться, адже я не є президентом", – заявив Кроос в інтерв'ю Sky Sport Deutschland.

Зауважимо, контракт Мбаппе з ПСЖ завершується влітку, а переїзд у столицю Іспанії є лише питанням часу. З Холандом ситуація складніша: на гравця, окрім Реала, полюють ще Барселона та Манчестер Сіті.

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