Відомий агент Джованні Бранкіні приголомшив несподіваною заявою. "Тепер все залежить від ПСЖ. Реал повернувся у боротьбу, щоб негайно підписати Мбаппе. Мадрид днями запропонував ПСЖ 50 мільйонів євро", – цитує агента Marca з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Мбаппе підписом натякнув на перехід у Реал

"Я не знаю, чим все завершиться. Звичайно, пропозиція Флорентіно Переса заслуговує уваги. Всім буде шкода, якщо футболіст рівня Мбаппе влітку безкоштовно змінить клуб. Поняття не маю, що Париж планує робити", – додав Бранкіні.

У сезоні 2021/22 Мбаппе забив за ПСЖ 18 голів і віддав 15 асистів у 25-х матчах всіх турнірів. Влітку 2022-го у нього завершується контракт з Парижем, тому вже з січня він може вести перемовини з іншими клубами.

"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал