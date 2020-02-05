Зідан пояснив, як конфлікт у Барселоні вплине на боротьбу за чемпіонство

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував конфлікт в Барселоні між Ліонелем Мессі та технічним директором каталонців Еріком Абідалем.

"Що стосується ситуації в Барселоні, то це не допоможе Реалу, такого не буває. Вони не стануть слабшими, Барселона дуже конкурентоспроможна команда. Ми не замислюємося про це ні на хвилину.

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Барселона змагатиметься з нами до кінця сезону. Хороші гравці завжди залишаються хорошими", – наводить слова Зідана Goal.com.

Нагадаємо, нещодавно між Ліонелем Мессі та технічним директором Барселони Еріком Абідалем стався конфлікт через заяву француза стосовно звільнення Ернесто Вальверде 13 січня.

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