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Зідан пояснив, як конфлікт у Барселоні вплине на боротьбу за чемпіонство

19:49 554 Читать на русском
Зідан пояснив, як конфлікт у Барселоні вплине на боротьбу за чемпіонство
Зінедін Зідан / Marca

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував конфлікт в Барселоні між Ліонелем Мессі та технічним директором каталонців Еріком Абідалем.

"Що стосується ситуації в Барселоні, то це не допоможе Реалу, такого не буває. Вони не стануть слабшими, Барселона дуже конкурентоспроможна команда. Ми не замислюємося про це ні на хвилину.

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Барселона змагатиметься з нами до кінця сезону. Хороші гравці завжди залишаються хорошими", – наводить слова Зідана Goal.com.

Нагадаємо, нещодавно між Ліонелем Мессі та технічним директором Барселони Еріком Абідалем стався конфлікт через заяву француза стосовно звільнення Ернесто Вальверде 13 січня.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Ерік Абідаль Ерік Абідаль
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