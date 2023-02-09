У четвер, 9 лютого, стало відомо про намір організаторів Суперліги запустити багатостражальний проект. Промоутери турніру оприлюднили нову інформацію щодо змагань.

Суперліга готується до старту: засновники скандального проекту представили новий формат змагань

"Суперліга – це вовк, який прикидається бабусею, щоб спробувати обдурити європейський футбол. Чотири дивізіони в Європі? Звісно, перший буде для них (засновників – прим.), як у проекті 2019-го. Влада належатиме клубам? Звісно, лише великим", – написав Хав'єр Тебас у Twitter, додавши яскраву ілюстрацію свого ставлення до Суперліги.

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року 12 клубів Європи оголосили про створення власного турніру під назвою Суперліга, проте під тиском спільноти й УЄФА проект фактично припинив своє існування вже через 2 доби. Усі команди, окрім Барселони, Реала та Ювентуса, оголосили про відмову брати в ньому участь, але відповідний договір досі не розірвали.