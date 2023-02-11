Реал Мадрид у восьмий раз став найкращою командою на планеті, перестрілявши Аль-Хіляль у вогняному фіналі Клубного чемпіонату світу-2022. Звіт читайте на "Футбол 24".

Раз у рік переможці континентальних футбольних федерацій збираються у багатому місті, аби коронувати європейський гранд статусом клубного чемпіона світу. 11 попередніх розіграшів турніру завершились тріумфом команд зі Старого світу. Поєдинок між Реалом і Аль-Хілялем був приречений на таку ж долю, хоча в теорії могла статись сенсація – як-не-як, це базовий клуб збірної Саудівської Аравії.

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Лунін на свій 24-й день народження потрапив у стартовий склад. Якби Куртуа був здоровим, то Андрію навряд чи подарували таке свято, адже Карло Анчелотті кинув у бій тотальну основу. Не вистачало лишень травмованого Менді, однак його вже давно й успішно підміняє Камавінга.

Зустріч стартувала так, як і можна було очікувати. Європейці захопили контроль над м'ячем і швидко забили два голи. На 13-й хвилині Вальверде, Бензема й Вінісіус закрутили комбінацію, в завершенні якої Вінісіус вийшов віч-на-віч – 1:0. На 18-й же Вальверде підхопив відскок після прострілу Модріча, пробивши з лінії штрафного – захисник перекрив огляд голкіперу, тож аль-Айюф доволі незграбно пропустив м'яч під рукою. 2:0!

Карло Анчелотті влітку уклав з хавбеком парі: "Якщо він не заб'є 10 у цьому сезоні, то італієць завершить кар'єру". Це був саме 10-й гол. Ще за дві хвилини Бензема міг оформити розгром, але його потужний лонгшот парирував Аль-Айюф.

Втім, саудити не розклеїлись, зумівши закрутити інтригу. Ще на 14-й хвилині В'єтто стріляв з дистанції у лівий нижній кут, лишень трішечки не влучивши, а на 26-й араби скоротили відставання в рахунку. Мадридці проспали ривок Мареги за спину, дозволивши його втекти на побачення з Андрієм – українець не тільки не врятував, а й пропустив м'яч під ліктем. 2:1!

В другій половині тайму Аль-Хіляль навіть вирівняв хід зустрічі, непогано працюючи з м'ячем та без нього. З таким футболом можна впевнено триматись у середині таблиці топ-чемпіонату. У Реала ж практично не виникало гостроти. Лишень наприкінці матчу "вершкові" огризнулись пострілом Модріча метрів з 20-ти (голкіпер відбив) та розрізним пасом Вальверде на Бензема – Карім з близької відстані пробив повз дальню стійку.

Відпочивати команди відправились за хиткої переваги Реала, але на початку другого тайму все повернулося на свої місця. На 53-й хвилині Вінісіус обігрався з Камавінга й викотив передачу на лінію воротарського, звідки замкнув Бензема – 3:1! На 58-й же Феде отримав проникний пас від Карвахаля на правий край штрафного, опинившись перед Аль-Айюфом і пробивши над ним. 4:1!

Щоправда, після цього повторилася картина зі старту зустрічі. Мадридці розслабились і ковтнули вихід віч-на-віч через той же фланг, що і при першому пропущеному. В'єтто на 63-й хвилині хитро перекинув м'яч над рукою Луніна. 4:2!

Реал, здавалося б, прокинувся й закрив гру вже на 69-й внаслідок вривання Себальйоса на лівий край штрафного. Дані дещо відпустив м'яч, але вийшла ідеальна скидка під удар Вінісіусу. 5:2! Втім, оборона "бланкос" не збиралася робити матч нудним – за 10 хвилин Мішаель пройшов повз трьох захисників у карному майданчику й з гострого кута виконав пас на В'єтто, відігравши Луніна. Лусіано забив у порожні. 5:3!

Справа могла дійти і до четвертого голу, причому Лунін знову діяв не найбільш надійним чином. Українець не зміг зафіксувати м'яч після прострілу Мішаеля, удар В'єтто накрив Рюдігер, а Марега з відскоку не влучив у ворота! На щастя для Андрія, цей момент став останнім для арабів.

Зрештою, Реал довів справу до звитяги з рахунком 5:3, ставши восьмиразовим переможцем Клубного чемпіонату світу. Лунін у свій день народження став першим українцем, якому вдалося виграти цей турнір, зігравши на ньому. У 2009-му був ще Дмитро Чигринський, який тоді виступав у Барселоні, але захисник не зіграв на турнірі жодної хвилини.

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