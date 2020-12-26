Кроос показав, як грає у бадмінтон проти мами – зірку Реала висміяв власний партнер
Півзахисник Реала Тоні Кроос надає перевагу активному відпочинку у родинному колі.
Зірка мадридського клубу в Instagram показав, як грає у бадмінтон проти своєї мами.
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На відео здається, що Кроос має перевагу і частіше перемагає, проте Лукас Васкес не втримався від тролінгу на адресу партнера. "Легко для твоєї мами", – іспанець залишив коментар під публікацією Тоні.
Додамо, що наразі гравці Реала мають коротку різдвяну відпустку. Наступний поєдинок відбудеться 30 грудня – виїзд до Ельче в рамках 16 туру Прімери.
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