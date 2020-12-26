Зірка мадридського клубу в Instagram показав, як грає у бадмінтон проти своєї мами.

Потенційний президент Барселони вивісив велетенський передвиборчий плакат на фоні домівки Реала – тролінг дня

На відео здається, що Кроос має перевагу і частіше перемагає, проте Лукас Васкес не втримався від тролінгу на адресу партнера. "Легко для твоєї мами", – іспанець залишив коментар під публікацією Тоні.

Додамо, що наразі гравці Реала мають коротку різдвяну відпустку. Наступний поєдинок відбудеться 30 грудня – виїзд до Ельче в рамках 16 туру Прімери.

Риболовля на Донбасі, моря і візит до першого тренера – як зірки Динамо, Шахтаря та збірної України проводять відпустку