Кроос показал, как играет в бадминтон против мамы – звезду Реала высмеял собственный партнер
Полузащитник Реала Тони Кроос предпочитает активный отдых в кругу семьи.
Звезда мадридского клуба в Instagram показал, как играет в бадминтон против своей мамы.
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На видео кажется, что Кроос имеет преимущество и чаще побеждает, однако Васкес не удержался от троллинга в адрес партнера. "Легко для твоей мамы", – испанец оставил комментарий под публикацией Тони.
Добавим, что сейчас игроки Реала имеют короткий рождественский отпуск. Следующий поединок состоится 30 декабря – выезд к Эльче в рамках 16 тура Примеры.
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