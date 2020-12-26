Звезда мадридского клуба в Instagram показал, как играет в бадминтон против своей мамы.

Потенциальный президент Барселоны вывесил огромный предвыборный плакат на фоне стадиона Реала – троллинг дня

На видео кажется, что Кроос имеет преимущество и чаще побеждает, однако Васкес не удержался от троллинга в адрес партнера. "Легко для твоей мамы", – испанец оставил комментарий под публикацией Тони.

Добавим, что сейчас игроки Реала имеют короткий рождественский отпуск. Следующий поединок состоится 30 декабря – выезд к Эльче в рамках 16 тура Примеры.

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