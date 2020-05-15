Кроос окреслив відповідальність Бундесліги перед іншими топ-чемпіонатами

Півзахисник мадридського Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос поділився думками щодо відновлення сезону в рідному чемпіонаті.

"Ніхто не продовжуватиме чемпіонати, якщо у німців не вийде.

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Якщо навіть німці не впораються із завершенням сезону в Бундеслізі, то кому це вдасться? Тому, вважаю, інші ліги дуже уважно слідкуватимуть за подіями", – цитує хавбека dpa.

Відзначимо, що перерваний пандемією коронавірусу сезон у німецькій першості відновиться вже в суботу, 16 травня. Натомість в Іспанії змагання в Ла Лізі планують відновити 12 червня.

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