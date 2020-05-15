toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА

Кроос очертил ответственность Бундеслиги перед другими топ-чемпионатами

21:23 20 Читати українською
Кроос очертил ответственность Бундеслиги перед другими топ-чемпионатами
Тони Кроос (справа) / dpa

Полузащитник мадридского Реала и сборной Германии Тони Кроос поделился мыслями относительно возобновления сезона в родном чемпионате.

"Никто не будет продолжать чемпионаты, если у немцев не получится.

Фанаты Баварии поедут в Берлин поддержать команду – такое поведение может сорвать сезон

Если даже немцы не справятся с завершением сезона в Бундеслиге, то кому это удастся? Поэтому, считаю, другие лиги очень внимательно следить за событиями", – цитирует хавбека dpa.

Отметим, что прерванный пандемией коронавируса сезон в немецком первенстве возобновится уже в субботу, 16 мая. В свою очередь в Испании соревнования в Ла Лиге планируют возобновить 12 июня.

Баварія розкішна, але титул їй не гарантований, конкурент має козирі. Детальний гайд по Бундеслізі – головній лізі світу

blog_ava
Российский бизнесмен кинул украинского футболиста, когда узнал его национальность – спас Маркевич
13:34
424
Теги
коронавирус Германия Тони Кроос Тони Кроос Реал Мадрид Реал Мадрид Бундеслига
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
33
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук