Кроос очертил ответственность Бундеслиги перед другими топ-чемпионатами

Полузащитник мадридского Реала и сборной Германии Тони Кроос поделился мыслями относительно возобновления сезона в родном чемпионате.

"Никто не будет продолжать чемпионаты, если у немцев не получится.

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Если даже немцы не справятся с завершением сезона в Бундеслиге, то кому это удастся? Поэтому, считаю, другие лиги очень внимательно следить за событиями", – цитирует хавбека dpa.

Отметим, что прерванный пандемией коронавируса сезон в немецком первенстве возобновится уже в субботу, 16 мая. В свою очередь в Испании соревнования в Ла Лиге планируют возобновить 12 июня.

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