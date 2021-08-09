30-річний нападник приєднався до Віссел Кобе, повідомляє офіційний сайт клубу.

Провал з контрактом Мессі спонукає Барселону переглянути угоди двох інших зірок команди

Деталі угоди Кркіча наразі невідомі. Японському гранду іспанець сербського походження дістався безкоштовно. Донедавна Кркіч перебував у статусі вільного агента після завершення контракту з канадським Монреалем у січні.

Раніше він захищав кольори Алавеса, Майнца, Сток Сіті, Аякса, Мілана, Роми. У рідній Барселоні форвард провів 4 сезони на зорі кар'єри, але видані аванси так і не виправдав.

До слова, за Віссел Кобе виступають ще троє колишніх гравців "блаугранас" – оборонець Вермален, хавбеки Іньєста і Сампер.

Мессі дав останню прес-конференцію в Барселоні – про контракт, зменшення зарплати, ПСЖ і цілі на майбутнє