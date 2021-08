【完全移籍加入のお知らせ】



FW ボージャン クルキッチ選手が完全移籍で加入することに決まりました。#visselkobe are delighted to announce the signing of @BoKrkic!

Welcome to Kobe!



詳細はこちら▼https://t.co/2HhEpNpjrv#ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/rXlXMPvui4