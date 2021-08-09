30-летний нападающий присоединился к Виссел Кобе, сообщает официальный сайт клуба.

Провал с контрактом Месси побуждает Барсу пересмотреть соглашения двух других звезд команды

Детали соглашения Кркича пока неизвестны. Японскому гранду испанец сербского происхождения достался бесплатно. До недавнего времени Кркич находился в статусе свободного агента после завершения контракта с канадским Монреалем в январе.

Ранее он защищал цвета Алавеса, Майнца, Сток Сити, Аякс, Милан, Ромы. В родной Барселоне форвард провел 4 сезона на заре карьеры, но выданные авансы так и не оправдал.

К слову, за Виссел Кобе выступают еще трое бывших игроков "блаугранас" – защитник Вермален, хавбеки Иньеста и Сампер.

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее