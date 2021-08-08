Барселона не змогла вирішитипроблему із продовженням контракту Ліонеля Мессі, але хоче уникнути подібних проблем у майбутньому. Зокрема, найближчим часом переглянуть угоди Педрі та Ансу Фаті, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що у обох зірочок чинні контракти розраховані до літа 2022-го з правом автоматичного продовження ще на два сезони. Директор з футболу Матео Алемані й технічний секретар Рамон Планес вже почали роботу над продовженням співпраці, але ситуації доволі різні.

У випадку з Педрі не очікується жодних ускладнень. Іспанець дуже лояльний, але клуб розуміє, що настільки важливий гравець заслуговує на значно кращі умови. Також Барса хоче уберегти 18-річного хавбека від зазіхань інших клубів.

А от з Ансу Фаті все буде не так просто. Справами форварда займається Жорже Мендеш. Агенти вже працюють над тим, щоб зробити свого клієнта вільним агентом вже наступного літа. Головний аргумент – пункт про автоматичне продовження не дійсний, оскільки Фаті на момент підписання угоди був неповнолітнім. Зрештою, Барса зробить усе можливе, щоб форвард залишився на Камп Ноу, хоча й пропустив майже увесь минулий сезон через складну травму.

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