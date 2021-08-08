Провал з контрактом Мессі спонукає Барселону переглянути угоди двох інших зірок команди
Керівництво Барселони більше не хоче втрачати лідерів через завершення їхніх контрактів.
Барселона не змогла вирішитипроблему із продовженням контракту Ліонеля Мессі, але хоче уникнути подібних проблем у майбутньому. Зокрема, найближчим часом переглянуть угоди Педрі та Ансу Фаті, повідомляє Mundo Deportivo.
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Зазначається, що у обох зірочок чинні контракти розраховані до літа 2022-го з правом автоматичного продовження ще на два сезони. Директор з футболу Матео Алемані й технічний секретар Рамон Планес вже почали роботу над продовженням співпраці, але ситуації доволі різні.
У випадку з Педрі не очікується жодних ускладнень. Іспанець дуже лояльний, але клуб розуміє, що настільки важливий гравець заслуговує на значно кращі умови. Також Барса хоче уберегти 18-річного хавбека від зазіхань інших клубів.
А от з Ансу Фаті все буде не так просто. Справами форварда займається Жорже Мендеш. Агенти вже працюють над тим, щоб зробити свого клієнта вільним агентом вже наступного літа. Головний аргумент – пункт про автоматичне продовження не дійсний, оскільки Фаті на момент підписання угоди був неповнолітнім. Зрештою, Барса зробить усе можливе, щоб форвард залишився на Камп Ноу, хоча й пропустив майже увесь минулий сезон через складну травму.
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