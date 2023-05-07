Інтер Маямі у меншості втримав перемогу над Атланта Юнайтед, а Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

МЛС 2023, 10-й тур, Східна конференція

Інтер Маямі – Атланта Юнайтед – 2:1

Голи: Джозеф Мартінес, 59, (пен.), 75 – Гутман, 90+2

Вилучення: Негрі, 84 (Інтер Маямі)

Інтер Маямі переміг у другому матчі поспіль, цього разу здолавши Атланту Юнайтед, яка перебуває серед лідерів першості. Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі та відіграв 57 хвилин, а все найцікавіше відбулось після того, як українець покинув поле.

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Вже через 2 хвилини Джозеф Мартінес реалізував пенальті, а на 75-ій оформив дубль після передачі Єдліна. Негрі на 84 хвилині залишив Інтер у меншості, але Атланта Юнайтед мала небагато часу, аби відігратись – гості спромоглись забити лише раз.

Таким чином, Інтер Маямі набрав 12 очок та піднявся на 10 місце у Східній конференції (загалом їх 15). Атланта Юнайтед з 18 балами залишилась четвертою.

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