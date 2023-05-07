Интер Майами в меньшинстве удержал победу над Атлантой Юнайтед, а Сергей Кривцов вышел в стартовом составе. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

МЛС 2023, 10-й тур, Восточная конференция

Интер Майами – Атланта Юнайтед – 2:1

Голы: Джозеф Мартинес, 59, (пен.), 75 – Гутман, 90+2

Удаление: Негри, 84 (Интер Майами)

Интер Майами победил во втором матче подряд, на этот раз одолев Атланту Юнайтед, которая находится среди лидеров первенства. Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и отыграл 57 минут, а все самое интересное произошло после того, как украинец покинул поле.

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Уже через 2 минуты Джозеф Мартинес реализовал пенальти, а на 75-ой оформил дубль после передачи Едлина. Негри на 84 минуте оставил Интер в меньшинстве, но Атланта Юнайтед имела немного времени, чтобы отыграться – гости смогли забить лишь раз.

Таким образом, Интер Майами набрал 12 очков и поднялся на 10 место в Восточной конференции (всего их 15). Атланта Юнайтед с 18 баллами осталась четвертой.

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