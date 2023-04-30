Клуб Девіда Бекхема нарешті здобув довгоочікувану перемогу після шести поразок поспіль. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Східна конференція МЛС, 10-й тур

Коламбус Крю – Інтер Маямі – 1:2

Голи: Кучо, 10 – Кампана, 7, 41

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У матчі 10-го туру МЛС Інтер Маямі на виїзді перервав тривалу серію з поразок і, нарешті, здобув три очки. Вже на початку зустрічі Кампана вивів гостей вперед після передачі в район одинадцятиметрової позначки.

Не минуло і трьох хвилин як суперник відігрався – Кучо з лінії штрафного пробив під поперечину, закинувши за комірець голкіперу. На перерву, однак, команди пішли за переваги Інтера – після подачі з кутового еквадорський форвард оформив дубль. Цей гол став останнім у матчі.

Український захисник Сергій Кривцов вийшов в основі і провів на полі весь матч. Статистичний портал SofaScore поставив йому міцні 7 балів. За 90 хвилин наш співвітчизник зробив 7 виносів м'яча, здійснив 1 перехоплення та 1 блокування, 2 відбори, двічі з трьох спроб виграв боротьбу за позицію, був кращим у 2 з 4 повітряних дуелей, 5 разів втрачав м'яч, заробив один фол (жовту картку), зробив 33 дотики, а точність його передач становила 81%.

Нагадаємо, Кривцов у поточному сезоні провів за американську команду 9 матчів, в яких забив 1 гол. Інтер Маямі після 10-ти турів йде у турнірній таблиці Східної конференції дванадцятим, набравши 9 очок (і має гру в запасі).

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