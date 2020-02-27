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Кривцов: Шахтер уверен в своих силах – мы не будем подстраиваться под Бенфику

11:42 23 Читати українською
Кривцов: Шахтер уверен в своих силах – мы не будем подстраиваться под Бенфику
Сергей Кривцов / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал, что украинская команда собирается навязать Бенфике свой футбол в сегодняшнем матче на Эштадиу да Луж.

 

"Есть уверенность в своих силах, хороший боевой настрой. По всем ребятам видно, что они серьезно настроены на матч. Мы должны решить задачу квалификации в следующий раунд.

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Счет 2:1 в первом матче не позволяет уверенно себя чувствовать. Не такой большой разрыв, еще и пропустили дома. Игра все покажет.

У нас есть своя тактика, мы не подстраиваемся под соперника. Постараемся показывать зрелищный, атакующий футбол и лучше реализовывать моменты", – сказал Кривцов в эфире Футбол NEWS.

Напомним, на предматчевой пресс-конференции наставник "горняков" Луиш Каштру выразил сомнения относительно участия в матче против Бенфики Алана Патрика и Виктора Коваленко.

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