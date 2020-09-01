"Усе добре, все відмінно, все чудово. Скучили за хлопцями, адже через карантин довгий час не бачились, тому займаємося з подвійною енергією.

Шевченко обрав найкращого гравця збірної України за підсумками тренувань

Напевне, здебільшого накопичилась моральна втома, адже один сезон щойно закінчився й відразу розпочався новий. Плюс збірна взялася до тренувань. До відпустки матчів буде багато. Нічого, налаштовуємось на серйозну роботу.

Збір став більш насичений. Плюс ми, як професіонали, розуміємо, що зараз такий період, коли є ймовірність травмуватися. Якщо серйозно ставитимемось до роботи і слідкуватимемо за собою, то ризик знизиться.

У кожного наставника власний підхід. Наприклад, тренер воротарів Педро Харо робить акцент на великій кількості повторень, і в збірній особисто мені важче. Проте розумію, що ці тренування допоможуть у майбутньому", – цитує слова Пятова офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові, початок о 21:45.

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