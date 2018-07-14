Кривцов: Потрібно перемагати у Суперкубку України

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився враженнями після контрольного матчу з Бешикташем (0:0).

"За іменами у складі й за змістом гри Бешикташ став найсерйознішим нашим суперником на зборах. У нас подібні тактики: обидві команди щільні в обороні, майже не дозволяли одна одній створювати небезпечні моменти. Турки намагались більше діяти на контратаках, ми ж спробували скористатися тим, що вони високо виходять захисною лінією.

Шахтар – Бешикташ – 0:0 – відеоогляд матчу

Так, гольових нагод виникало небагато, однак вони були. Вважаю, для зборів гра більш ніж корисна. Якщо говорити щодо нашої фізичної готовності, то всі на тренуваннях викладалися на сто відсотків і жодних нарікань ні від кого не чув.

Відтепер думаємо про матч за Суперкубок. Попереду ще дев’ять днів, аби підготуватись до принципового протистояння. Це одна гра, в якій вирішується доля трофея, тож потрібно перемагати", – підсумував Кривцов для прес-служби "гірників".

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо відбудеться 21 липня в Одесі.

Мораєс: Святкуватиму гол у ворота Динамо, кожен гол потрібно святкувати