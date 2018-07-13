Мораєс: Святкуватиму гол у ворота Динамо, кожен гол потрібно святкувати

Жуніор Мораєс, який перейшов з київського Динамо у Шахтар, святкуватиме взяття воріт свого колишнього клубу.

"Матч з Динамо за Суперкубок? Я люблю особливі матчі. Важливий не сам факт гри проти Динамо, а мій дебют за Шахтар в офіційному матчі. До того ж, це Суперкубок, в якому грає чемпіон. Думаю про хороші моменти і налаштовуюся на перемогу.

Чи буду святкувати, якщо заб'ю Динамо? Я глибоко поважаю Динамо, але думаю, що будь-який гол, який забиває гравець, повинен бути відсвяткований. Це не означає, що я не поважаю Динамо. Це означає, що я наголошую на тому, що зробив на полі", – сказав Мораєс в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо відбудеться 21 липня.

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