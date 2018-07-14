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Кривцов: Нужно побеждать в Суперкубке Украины

10:13 40 Читати українською
Кривцов: Нужно побеждать в Суперкубке Украины
Сергей Кривцов / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился впечатлениями после контрольного матча с Бешикташем (0:0).

"По именам в составе и по содержанию игры Бешикташ стал самым серьезным нашим соперником на сборах. У нас схожие тактики: обе команды компактны в обороне, практически не давали друг другу создавать опасные моменты. Турки старались больше действовать на контратаках, мы же пытались воспользоваться тем, что они высоко выходят защитной линией

Шахтер – Бешикташ – 0:0 – видеообзор матча

Да, голевых моментов возникало немного, но они были. Считаю, для сборов игра более чем полезна. Если говорить о нашей физической готовности, то все на тренировках выкладывались на сто процентов и никаких нареканий ни от кого не слышал.Теперь думаем о матче за Суперкубок. Впереди еще девять дней, чтобы подготовиться к принципиальному противостоянию. Это одна игра, в которой решается судьба трофея, поэтому нужно побеждать", – подытожил Кривцов для пресс-службы "горняков"

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 21 июля в Одессе.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
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дн
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9
час
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16
мин
Динамо Киев
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