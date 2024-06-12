За кілька днів до дебюту збірної Аргентини на Копа Америка Ліонель Мессі дав інтерв'ю ESPN, в якому говорив про завершення кар'єри більш рішуче, ніж досі.

"Ми це обговорювали": Мессі оцінив ймовірність возз'єднання з Неймаром в Інтер Маямі

"Я думаю, що Інтер Маямі стане останнім клубом у моїй кар'єрі", – заявив Мессі, практично унеможлививши повернення в рідний клуб Ньюеллс Олд Бойз.

"Я не готовий піти з футболу. Я займаюся цим усе своє життя, люблю грати в м'яч, мені подобаються тренування, повсякденне життя, ігри... І так, я завжди відчуваю певний страх, що все це закінчиться", – сказав Мессі.

Лунін "звабив" іспанську політикиню, Рюдігер тикав "факи", Анчелотті підставив дитину – парад Реала після ЛЧ