"Здається, тут мене лише диктор може правильно назвати (сміється). Я розумію, що моє ім'я і прізвище для них важке. Як тільки мене не називали – Крістофф, ще якось.

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Мессі каже "Серджі". Інші мене деколи називають "папс". Це типу тато, "папс". Коли я на посвяті заспівав "Ой у лузі червона калина", мені сказали, що я батя", – розповів Кривцов в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, українець виступає за Інтер Маямі зі січня цього року.

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