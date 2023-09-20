Кривцов получил солидное прозвище от Месси и других игроков Интер Майами
14:18 - Читати українською
Защитник Интер Майами Сергей Кривцов признался, как его называют одноклубники.
"Кажется, здесь меня только диктор может правильно назвать (смеется). Я понимаю, что мое имя и фамилия для них трудные. Как только меня не называли – Кристофф, еще как-то.
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Месси говорит "Серджи". Другие меня иногда называют "папс". Это типа папа, "папс". Когда я на посвящении спел "Ой в лугу красная калина", мне сказали, что я батя", – рассказал Кривцов в интервью SportArena.
Напомним, украинец выступает за Интер Майами с января этого года.
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