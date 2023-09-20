"Кажется, здесь меня только диктор может правильно назвать (смеется). Я понимаю, что мое имя и фамилия для них трудные. Как только меня не называли – Кристофф, еще как-то.

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Месси говорит "Серджи". Другие меня иногда называют "папс". Это типа папа, "папс". Когда я на посвящении спел "Ой в лугу красная калина", мне сказали, что я батя", – рассказал Кривцов в интервью SportArena.

Напомним, украинец выступает за Интер Майами с января этого года.

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