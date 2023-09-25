"Ми розуміли, що в суперника також новий тренер і вони перебувають у пошуках оптимальної схеми та гри. Розробляли 2-3 варіанти, як можна діяти проти них.

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Треба було перебудовуватися та реагувати. На жаль, цього не сталось. Хоча були підказки протягом першого тайму щодо нашого розташування. Повинні були переміщатися по-іншому. Витратили в першому таймі дуже багато зусиль, рухаючись без м'яча. Це через нашу неуважність.

У перерві на тактичній дошці пояснили, що ми будемо робити та як грати. У другому таймі малюнок гри змінився кардинально. Команда заграла в інший футбол. Важко було пройти насичену оборону СК Дніпро-1, який захищався практично всім складом. Гарно вийшли на поле запасні гравці. Дуже радий за Олега Данченка, який після складної ситуації повернувся.

Не скажу, що на результат вплинула дорога. Важкий матч був проти Гента, але справа в іншому – в неуважності, в невірних перебудуваннях та у великій кількості помилок у простих ситуаціях", – цитує Кривенцова прес-служба луганців.

Нагадаємо, мінімальна поразка дніпрянам залишила Зорю на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ – у команди після 8-ми турів 5 очок і гра в запасі.

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