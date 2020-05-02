Кривенцов пояснив, чому так і не зміг завоювати з Шахтарем чемпіонство

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Валерій Кривенцов розповів, що завадило йому здобути "золото" української першості.

"Кожен футболіст хоче стати чемпіоном. Але у мене були причини, чому так вийшло. У 90-і роки становлення Шахтаря після розпаду чемпіонату СРСР лише почалося. За команду тоді масово грали випускники футбольної школи Шахтаря, яка дуже добре працювала.

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Якщо згадати, хто з "гірників" у той період за збірну України виступав, то нескладно це зрозуміти – Попов, Коваль, Ателькін, Ребров, Ковальов і я. Цим складом ми і здобули три Кубка. Потім президент Шахтаря Рінат Ахметов вирішив, що клубу пора зробити прорив в Європі, зробив ставку на бразильців і не помилився.

А я пішов з команди в 28 років. Причиною було те, що на моїй позиції тоді успішно заграв Тимощук, ну і, звичайно, легіонери в команду прийшли. Я ж хотів грати, а не просто сидіти на лавці запасних і отримувати хорошу зарплату. Став шукати альтернативу, і виник варіант з донецьким Металургом", – сказав Кривенцов виданню Footboom.

Нагадаємо, Валерій – вихованець донецького футболу. У статусі гравця він провів за Шахтар 10 сезонів, був капітаном команди і тричі завойовував Кубок України. Завершивши кар'єру в 2006 році.

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