Кривенцов объяснил, почему так и не смог завоевать с Шахтером чемпионство

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Валерий Кривенцов рассказал, что помешало ему добыть "золото" украинского первенства.

"Каждый футболист хочет стать чемпионом. Но у меня были причины, почему так получилось. В девяностые годы становления Шахтера после распада чемпионата СССР только началось. За команду тогда массово играли выпускники футбольной школы Шахтера, которая очень хорошо работала.

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Если вспомнить, кто из "горняков" в тот период за сборную Украины выступал, то несложно понять это – Попов, Коваль, Ателькин, Ребров, Ковалев и я. Этим составом мы и завоевали три Кубка. Затем президент Шахтера Ринат Ахметов решил, что клубу пора сделать прорыв в Европе, сделал ставку на бразильцев и не ошибся.

А я ушел из команды в 28 лет. Причиной было то, что на моей позиции тогда успешно сыграл Анатолий Тимощук, ну и, конечно, легионеры в команду пришли. Я хотел играть, а не просто сидеть на скамейке запасных и получать хорошую зарплату. Стал искать альтернативу, и возник вариант с донецким Металлургом", – сказал Кривенцов изданию Footboom.

Напомним, Валерий – воспитанник донецкого футбола. В статусе игрока он провел за Шахтер 10 сезонов, был капитаном команды и трижды завоевывал Кубок Украины. Завершил карьеру в 2006 году.

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