toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Кривенцов объяснил, почему так и не смог завоевать с Шахтером чемпионство

2 мая 23:58 3 Читати українською
Кривенцов объяснил, почему так и не смог завоевать с Шахтером чемпионство
Валерий Кривенцов / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Валерий Кривенцов рассказал, что помешало ему добыть "золото" украинского первенства.

"Каждый футболист хочет стать чемпионом. Но у меня были причины, почему так получилось. В девяностые годы становления Шахтера после распада чемпионата СССР только началось. За команду тогда массово играли выпускники футбольной школы Шахтера, которая очень хорошо работала.

Кривенцов: Был готов возглавить первую команду Шахтера, но получилось по-другому

Если вспомнить, кто из "горняков" в тот период за сборную Украины выступал, то несложно понять это – Попов, Коваль, Ателькин, Ребров, Ковалев и я. Этим составом мы и завоевали три Кубка. Затем президент Шахтера Ринат Ахметов решил, что клубу пора сделать прорыв в Европе, сделал ставку на бразильцев и не ошибся.

А я ушел из команды в 28 лет. Причиной было то, что на моей позиции тогда успешно сыграл Анатолий Тимощук, ну и, конечно, легионеры в команду пришли. Я хотел играть, а не просто сидеть на скамейке запасных и получать хорошую зарплату. Стал искать альтернативу, и возник вариант с донецким Металлургом", – сказал Кривенцов изданию Footboom.

Напомним, Валерий – воспитанник донецкого футбола. В статусе игрока он провел за Шахтер 10 сезонов, был капитаном команды и трижды завоевывал Кубок Украины. Завершил карьеру в 2006 году.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
"Роналду – феномен, Рауль – бог, а Месси побудил меня закончить карьеру". Правила жизни секс-символа Дэвида Бекхэма
2 мая
1846
Теги
Шахтер Шахтер Сергей Попов Сергей Попов Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук Ринат Ахметов Валерий Кривенцов Сергей Ребров Сергей Ребров Сергей Ателькин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
21
мин
Торино
23:55
Верона
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук