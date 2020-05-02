Кривенцов: Був готовий очолити першу команду Шахтаря, але вийшло по-іншому

Колишній наставник Шахтаря U-19 Валерій Кривенцов розповів про початок тренерської роботи та відхід з донецького клубу.

"Протягом кар'єри я непогано заробив і вклав гроші у бізнес – у мене було три фірми. Однак мені не вистачало емоцій – матчів, перемог і поразок. Я дуже сумував без футболу, і перше що зробив – став ходити на стажування в академію Шахтаря.

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Згодом допомагав там Анатолію Раденко, а потім розпочав роботу з командами U-15 і U-16, де допомагав Сергію Ковальову. Зрештою, сам очолив цей колектив і дійшов з ним до U-19. Пройшовши всі щаблі у тренерській кар'єрі в клубі і, досягнувши позитивного результату, я готовий був очолити першу команду Шахтаря. Вийшло по-іншому. Але ми тоді добре попрощалися з керівництвом клубу", – сказав Кривенцов виданню Footboom.

Нагадаємо, у 2015 році Шахтар U-19 під керівництвом Кривенцова дійшов до фіналу Юнацької ліги УЄФА і здобув золото у внутрішній першості. З 2016-го фахівець очолював молодіжний склад, який в сезоні-2017/18 став чемпіоном України. У червні 2019 року покинув "гірників".

У статусі гравця Кривенцов провів за Шахтар 10 сезонів, був капітаном команди і тричі завойовував Кубок України. Завершивши кар'єру в 2006 році.

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