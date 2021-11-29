"Причини поразки? Рух забив два голи, а ми – ні. Не скористалися своїми моментами. У нас в останніх матчах не виходило грати у своєму стилі. Проти Руху також не вдалося. Не знаю. Треба, мабуть, поспілкуватися між нами, з хлопцями та розібратися, чому в останніх матчах так трапляється.

Рух – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Так, є криза, ми не виграємо вже п'ять матчів. Нам потрібно розібратися в собі та зрозуміти, чому так. Ми показували хороший футбол, досягали результату. А тепер ми не маємо ні гри, ні результату. На чому тренер акцентував увагу в перерві? Що потрібно після перерви спробувати перевернути гру, спробувати забрати очки зі Львова. Не вийшло у нас", – поділився Криськів у коментарі офіційному сайту Металіста 1925.

Додамо, що харків'яни програли Руху (0:2) та продовжили свою серію без перемог до 5 матчів. Наразі Металіст 1925 посідає 9 місце, маючи в активі 19 очок.

Рух впевнено переміг Металіст 1925, завдавши харків'янам четвертої поразки поспіль