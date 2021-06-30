Кривдник України знехтував інтересом Ліверпуля і залишився вірним Хоффенхайму
Півзахисник Хоффенхайма Крістоф Баумгартнер дуже послідовно планує свою кар'єру.
"У мене чіткий план – грати за Хоффенхайм наступного сезону. У березні я підписав новий контракт, бо планую залишитися тут.
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Я вважаю, що в Хоффенхаймі маю можливість розвиватися далі. Для мене це означає стабільні виступи на високому рівні. У мене залишається достатньо простору для вдосконалення", – цитує Баумгартнера Goal.
Додамо, що хавбек провів на Євро-2020 чотири матчі і голом приніс Австрії перемогу над Україною (1:0). Баумгартнера пов'язували з іменитими клубами, зокрема, з Ліверпулем.
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