"У мене чіткий план – грати за Хоффенхайм наступного сезону. У березні я підписав новий контракт, бо планую залишитися тут.

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Я вважаю, що в Хоффенхаймі маю можливість розвиватися далі. Для мене це означає стабільні виступи на високому рівні. У мене залишається достатньо простору для вдосконалення", – цитує Баумгартнера Goal.

Додамо, що хавбек провів на Євро-2020 чотири матчі і голом приніс Австрії перемогу над Україною (1:0). Баумгартнера пов'язували з іменитими клубами, зокрема, з Ліверпулем.

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