Ліверпуль на своєму офіційному сайті підтвердив, що не буде активувати опцію викупу 21-річного турка.

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Взимку "червоні" орендували гравця Шальке на фоні жахливих втрат в обороні. Кабак майже відразу закріпився у основі команди Клоппа, загалом провівши 13 матчів. Втім, цього не вистачило для збереження місця в Ліверпулі. За неофіційною інформацією, сума викупу складала скромні 18 млн євро.

Кабак повертається до розташування Шальке, який вилетів у другу Бундеслігу. Імовірно, центрбека спробують продати в інший клуб.

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