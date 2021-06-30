"У меня четкий план – играть за Хоффенхайм в следующем сезоне. В марте я подписал новый контракт, потому что планирую остаться здесь.

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Я считаю, что в Хоффенхайме есть возможность развиваться дальше. Для меня это означает стабильные выступления на высоком уровне. У меня остается достаточно пространства для совершенствования", – цитирует Баумгартнера Goal.

Добавим, что хавбек провел на Евро-2020 четыре матча и голом принес Австрии победу над Украиной (1:0). Баумгартнера связывали с именитыми клубами, в частности, с Ливерпулем.

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