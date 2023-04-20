Жереб вистелив Манчестер Юнайтед іспанський шлях у Лізі Європи. "Червоні дияволи" обмінялися перемогами з Реал Сосьєдадом у груповому раунді, пройшли Барселону, потім вибили Бетіс, а наступним суперником стала Севілья, яка вигравала цей турнір 4 рази за останні 10 років.

Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Севільєю – два автоголи на Олд Траффорд допомогли нервіонцям взяти камбек з 0:2

Втрати МЮ стали катастрофічними

У домашньому матчі МЮ мав помітну перевагу, але провалив кінцівку. Севілья дивом врятувала нічию завдяки двом автоголам. Що гірше – англійці втратили основну пару захисників (Варан і Мартінес травмувалися) і найкреативнішого гравця (Фернандеш заробив дискваліфікацію).

Ці втрати дуже відчувалися. Магуайр і Ліндельоф панічно виходили з оборони та часто помилялися. Без Бруну не було кому створювати моменти. А ще не встиг повністю відновитися Рашфорд. Найкращі моменти МЮ в гостях: навіс Антоні на Каземіро та удар Еріксена з 30 метрів. Цим все сказано.

Севілья показала фірмовий пресинг Менділібара

Севілья нещодавно змінила тренера. Команду очолив адепт агресивного пресингу Хосе Менділібар. Він ніколи не ставив якісний комбінаційний футбол, але вміє задушити будь-якого суперника інтенсивною біганиною. Це те, чого дуже боїться нинішній Манчестер Юнайтед.

Де Хеа і Магуайр вже на перших хвилинах поплили під пресингом і привезли гол на власні ворота. Капітан розгубився в оточенні трьох опонентів, віддавши м'яч – Ен-Несірі легко забив. Подібні епізоди виникали знову та знову. МЮ ще раз розвалився під тиском і пропустив, але VAR скасував гол Окампоса через офсайд.

Севілья сьогодні нічим не поступалася МЮ, хоча бореться за виживання у Прімері. На початку другого тайму андалусійці подали кілька гострих кутових, один з яких став результативним. Баде замкнув подачу Ракітіча. Після цього все стало зрозуміло.

МЮ заслужено вилітає, не пройшовши іспанський квест

Ерік Тен Хаг спробував врятувати ситуацію замінами. Рашфорд і Шоу оновили лівий фланг, розіграли три-чотири комбінації, але навіть гострого удару не придумали. Потім з'явився Вегхорст, який мав додати мускулів біля чужого штрафного. А найбільше створював все одно опорник Каземіро.

Магуайр з м'ячем – історія зрозуміла. За той фейл його й не варто критикувати. Але хоча б забезпечити спокій на другому поверсі у власному штрафному він міг? Міг, але не забезпечив. Кожен стандарт Севільї перетворювався в небезпеку для Де Хеа.

Давід також доклався до провалу. По-перше, він підставив тим пасом Магуайра перед першим голом. По-друге, подарував Севільї третій гол. Де Хеа вийшов у центр поля, де жахливо обробив м'яч і дозволив Ен-Несірі ударом у порожні ворота оформити розгром. МЮ вилітає, спіткнувшись об четвертий іспанський бар'єр.