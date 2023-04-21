Уболівальники Севільї перед матчем Ліги Європи з Манчестер Юнайтед (3:0) віддали шану Антоніо Пуерті, який помер у 2007 році.

У 2006-му Антоніо Пуерта забив гол у ворота Шальке, який вивів Севілью в її перший фінал Кубка УЄФА. А 28 серпня 2007 року футболіста не стало – серцевий напад під час матчу з Хетафе став для Пуерти фатальним. Йому було лише 22.

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За кілька годин до гри з Ман Юнайтед фанати Севільї прийшли до будинку, де живе батько Антоніо Пуерти. Кілька сотень уболівальників на вулиці заспівали на честь легенди клубу. Тато Пуерти був зворушений. Чоловік розплакався, не стримавши емоцій.

Після перемоги над Манчестер Юнайтед (3:0) суперником Севільї у півфіналі Ліги Європи стане Ювентус. Матчі відбудуться 11 і 18 травня.

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