Півзахисник Фране Чір'як на правах вільного агента підписав 1,5-річний контракт з Локомотивом Софією, повідомляє прес-служба болгар.

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Попереднім клубом хорвата був Львів, за який він виступав з жовтня 2020 року. У складі "містян" Чір'як провів 36 матчів, оформив один гол та 8 асистів. Єдиний автограф хавбек залишив у воротах Динамо – жовтневий матч 11 туру поточного розігаршу УПЛ.

Додамо, що нова команда Чір'яка йде у зоні вильоту елітного дивізіону Болгарії.

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