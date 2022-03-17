Обидчик Динамо бесплатно перешел из Львова в болгарский аутсайдер
17 марта 20:16 - Читати українською
Массовая миграция иностранцев из украинской Премьер-лиги набирает обороты.
Полузащитник Фране Чирьяк на правах свободного агента подписал 1,5-летний контракт с Локомотивом Софией, сообщает пресс-служба болгар.
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Предыдущим клубом хорвата был Львов, за который он выступал с октября 2020 года. В составе "горожан" Чирьяк провел 36 матчей, оформил один гол и 8 ассистов. Единственный автограф хавбек оставил в воротах Динамо – октябрьский матч 11 тура текущего розыгрыша УПЛ.
Добавим, что новая команда Чирьяка идет в зоне вылета элитного дивизиона Болгарии.
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