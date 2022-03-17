Полузащитник Фране Чирьяк на правах свободного агента подписал 1,5-летний контракт с Локомотивом Софией, сообщает пресс-служба болгар.

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Предыдущим клубом хорвата был Львов, за который он выступал с октября 2020 года. В составе "горожан" Чирьяк провел 36 матчей, оформил один гол и 8 ассистов. Единственный автограф хавбек оставил в воротах Динамо – октябрьский матч 11 тура текущего розыгрыша УПЛ.

Добавим, что новая команда Чирьяка идет в зоне вылета элитного дивизиона Болгарии.

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