Клуб из Кривого Рога после ничьи с Зарей (2:2) в 5-м туре УПЛ обратил внимание на логотип луганчан.

"Вчерашняя ситуация перед матчем против Зари еще раз обратила внимание футбольного сообщества на то, что луганский клуб до сих пор использует русскоязычную версию логотипа.

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В этой ситуации, когда в Украине с 2014 года идет война, а с 24 февраля произошло полномасштабное вторжение рашистов на нашу землю, когда страна-агрессор каждый день убивает украинцев, у кого-то в нашем футболе еще остаются логотипы на русском языке? Это нарушает как юридические, так и, в первую очередь, все нравственные нормы.

Мы просим руководство ФК Зоря использовать украинскую версию своей эмблемы. Мы даже сделали ее для луганской команды. Также мы призываем все клубы УПЛ и СМИ использовать исключительно вариант логотипа с государственным языком. Луганск – это Украина", – говорится в заявлении пресс-службы , которая добавила ссылку для скачивания украинской эмблемы.

К слову, Заря остается единственной командой отечественной элиты, которая имеет на логотипе надпись на языке оккупантов.

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