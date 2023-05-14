Кривбас успішно провів середину сезону. Здавалося, що підопічним Юрія Вернидуба цілком до снаги зачепитися за путівку в єврокубки. Однак останнім часом у Кривбаса спад – лише чотири очки за останні п'ять матчів. Відстань до Олександрії не критична, але більше втрачати очки не можна.

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Рух теж вкрай мотивований, адже бореться за виживання. Поки виходить поганенько. Лише одна перемога за 10 матчів не дуже допомагає покращити турнірне становище. Львів'янам пощастило, що є іще гірші команди. Завдяки цьому замість прямої путівки в Першу лігу можна буде зіграти в перехідних матчах за право залишитися в еліті.

Хоча команди вирішують завдання абсолютно різного рівня, на полі цієї різниці в класі не було непомітно. Так, Кривбас, як і належить господарям, був активнішим, але за це три очки не нараховують. Перший тайм закономірно завершився "сухою" нічиєю. По перерві у Паньківа роботи стало більше та й Рух почав відповідати більш різко. Не вистачало лише голів.

Матч так і міг завершитися без голів. Але Олексій довгий на останній хвилині основного часу привіз безглуздий пенальті, збивши суперника в ситуації, яка зовсім цього не потребувала. Капіч впевнено переграв Паньків і приніс перемогу Кривбасу. Підопічні Юрія Вернидуба піднялися на шосте місце, підібравшись до Олександрії на відстань у 4 очки. Рух залишився на 14-й сходинці.