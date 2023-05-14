Кривбасс успешно провел середину сезона. Казалось, что подопечным Юрия Вернидуба вполне по силам зацепиться за путевку в еврокубки. Однако в последнее время у Кривбасса спад – всего четыре очка за последние пять матчей. Расстояние до Александрии не критично, но больше терять очки нельзя.

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Рух тоже крайне мотивирован, ведь борется за выживание. Пока выходит плохо. Всего одна победа за 10 матчей не очень-то помогает улучшить турнирное положение. Львовянам повезло, что есть еще худшие команды. Благодаря этому вместо прямой путевки в Первую лигу можно будет сыграть в переходных матчах за право остаться в элите.

Хотя команды решают задачи совершенно разного уровня, на поле этой разницы в классе не было незаметно. Да, Кривбасс, как и положено хозяевам, был активнее, но за это три очка не насчитывают. Первый тайм закономерно завершился "сухой" ничьей. После перерыва у Панькива работы стало больше, но и Рух начал отвечать более резко. Не хватало только голов.

Матч так и мог завершиться без голов. Но Алексей Довгий на последней минуте основного времени привез нелепый пенальти, сбив соперника в ситуации, которая вовсе в этом не нуждалась. Капич уверенно переиграл Панькив и принес победу Кривбассу. Подопечные Юрия Вернидуба поднялись на шестое место, подобравшись к Александрии на расстояние в 4 очка. Рух остался на 14-й строчке.