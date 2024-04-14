"У нас є спеціальна робоча група, яка займається цим питанням. Наразі зіштовхуємося з дуже цікавими моментами. Останній тиждень у нас було по три-чотири конференції Zoom з іншими стадіонами, з іншими країнами. Розглядаємо як Німеччину, так і Польщу, можливо, Молдову.

Рух – Кривбас – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Але є нюанси. Наприклад, на певних стадіонах в Німеччині можна продавати квитки для стоячих уболівальників, а стандарти УЄФА такого не допускають. Ті ж самі турнікети. У них немає, а УЄФА передбачає цей момент.

Також моменти з логістикою. До Німеччини довше добиратися. А Молдова ближче, там є декілька варіантів. Що до Києва, що до Молдови – близько 500 кілометрів. Тому можна там проводити матчі. Займаємося цим питанням. Дуже цікаво, адже для нас це новий виклик та крок вперед. Але поки ведемо перемовини, конкретики жодної немає", – поділився Павлов у ефірі УПЛ ТБ.

Зауважимо, що Кривбас наразі посідає вже третє місце в УПЛ, маючи рівну кількість очок з Динамо (але криворіжці зіграли на 2 матчі більше). Підопічних Юрія Вернидуба можуть випередити СК Дніпро-1 та Рух (5 та 8 очок відставання за 6 поєдинків до кінця першості).

Кривбас втратив очки з Рухом – підопічні Вернидуба могли одноосібно очолити таблицю УПЛ