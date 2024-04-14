"У нас есть специальная рабочая группа, которая занимается этим вопросом. Сейчас сталкиваемся с очень интересными моментами. Последнюю неделю у нас было по три-четыре конференции Zoom с другими стадионами, с другими странами. Рассматриваем как Германию, так и Польшу, возможно, Молдову.

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Но есть нюансы. Например, на определенных стадионах в Германии можно продавать билеты для стоячих болельщиков, а стандарты УЕФА такого не допускают. Те же самые турникеты. У них нет, а УЕФА предусматривает этот момент.

Также моменты с логистикой. До Германии дольше добираться. А Молдова ближе, там есть несколько вариантов. Что до Киева, что до Молдовы – около 500 километров. Поэтому можно там проводить матчи. Занимаемся этим вопросом. Очень интересно, ведь для нас это новый вызов и шаг вперед. Но пока ведем переговоры, конкретики никакой нет", – поделился Павлов в эфире УПЛ ТВ.

Заметим, что Кривбасс пока занимает уже третье место в УПЛ, имея равное количество очков с Динамо (но криворожане сыграли на 2 матча больше). Подопечных Юрия Вернидуба могут опередить СК Днепр-1 и Рух (5 и 8 очков отставания за 6 поединков до конца первенства).

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