Кривбасс очень усердно работает для подбора состава под нового главного тренера.

Новичок УПЛ на своем официальном сайте объявил о подписании 30-летнего голкипера Андрея Клищука. Контракт рассчитан на один сезон.

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Первую половину прошлой кампании Клищук провел за Горняк-Спорт – 19 матчей (10 "сухих") и 13 пропущенных голов. Зимой вратаря подписал Ингулец, однако из-за войны не удалось провести ни одного официального матча. У Клищука есть определенный опыт выступлений в УПЛ, поскольку в свое время он защищал ворота СК Днепр-1.

Добавим, что Кривбасс является самым активным украинским клубом на рынке – команда Юрия Вернидуба подписала уже 7 новичков.

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